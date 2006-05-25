Янукович уверен, что переговоры оранжевых ни к чему не приведут
11:37, 25 мая 2006Политика
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Лидер Регионов видит коалицию на основе своей партии
Партия регионов убеждена, что, несмотря на переговоры Социалистической партии Украины, Блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины», коалиция будет сформирована на ее основе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.
Он подчеркнул, что коалиция будет сформирована на основе Партии регионов, «поскольку она является победителем парламентских выборов».
Комментируя сегодняшнюю встречу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, которая планируется с «Нашей Украиной», СПУ и БЮТ, В.ЯНУКОВИЧ обратил внимание на то, что В.ЮЩЕНКО не может быть участником переговоров о создании коалиции.
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