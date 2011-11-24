Климкин: Соглашение в нынешнем виде - перспектива членства для Украины

Соглашение об Ассоциации с Европейским Союзом в его нынешнем виде само по себе является перспективой членства для Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил журналистам вечером 23 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН.

“Я считаю, что соглашение в том виде, в каком оно есть, уже является перспективой членства”, - сказал он.

“Не нужно путать два вопроса. Есть европейская перспектива, а есть перспектива членства. Перспектива членства, как правило, дается Европейским Союзом в разных политических заявлениях, а не в соглашениях, то есть, пишется какая такая. Европейская перспектива, как правило, дается в соответствующих соглашениях, но тоже может даваться в политических заявлениях”, - добавил П.КЛИМКИН.

Вместе с тем, по его словам, Украина хотела бы иметь максимально сильный месседж относительно европейской перспективы, которая бы четко указывала путь в Евросоюз.

“Но это вопрос переговорного процесса, и этот вопрос сугубо политического уровня, это не вопрос переговорных команд”, - сказал П.КЛИМКИН.