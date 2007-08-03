Луценко уверен в тех, кого предлагает в список

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона”, председатель Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО уверен в кандидатах в народные депутаты, которых он предлагает в список блока НУ-НС.

Об этом говорится в комментарии Ю.ЛУЦЕНКО, переданном УНИАН пресс-службой движения.

По его словам, в список входят специалисты, которые работают во всех областях общественной жизни и представляют все регионы Украины.

“Я очень рад, что это не оруженосцы ЛУЦЕНКО, не его друзья по жизни – это команда, которая представляет и наступление на криминалитет, и умение строить жизнь”, – сказал лидер блока.

В частности, бывшего представителя Президента в Крыму, экс-заместителя министра внутренних дел Геннадия МОСКАЛЯ лидер НУ-НС назвал символом “принципиальной милиции, которая загнала крымских, закарпатских, донецких и других преступников далеко за пределы Украины”. “Это наш ответ на криминальное наступление на Украину ”, – сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Также лидер движения отметил заместителя генпрокурора – прокурора Крыма Владимира ШЕМЧУКА и тележурналиста Владимира АРЬЕВА.

Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что избирательный список составлен на основе рейтинговых социологических опросов во всех регионах Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 августа партия «Вперед, Украина!», которая является костяком гражданского движения Ю.ЛУЦЕНКО, утвердила решение идти на выборы в составе демократического блока НУ-НС и определила список своих кандидатов в депутаты. В первую десятку избирательного списка партии «Вперед, Украина!», утвержденную на съезде, вошли: председатель партии и лидер движения Ю.ЛУЦЕНКО, тележурналист директор ООО «Студия-Смена» В.АРЬЕВ, бывший мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, председатель редакционного совета газеты «Сільські вісті» Иван СПОДАРЕНКО, член Гражданского движения “Народная самооборона” Давид ЖВАНИЯ, советник Президента Украины Тарас СТЕЦЬКИВ, прокурор АР Крым В.ШЕМЧУК, президент Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ, бывший представитель Президента в Крыму и экс-губернатор Луганской области Г.МОСКАЛЬ и первый заместитель председателя партии «Вперед, Украина!» Олег НОВИКОВ.