На организаторов акции на Майдане уже составили админпротокол

Правоохранители составили административный протокол на организаторов акции на Майдане Незалежности (КУПР, КУН), которые пришли вместе с народным депутатом (фракция НУ-НС) Андреем ПАРУБИЕМ и попытались установить палатку.

Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника отдела по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве Владимир ДМИТРЕНКО.

По его словам, около 13.00 организаторы акции хотели провести митинг по случаю Дня Свободы. К ним подошел судебный исполнитель и огласил решение суда о запрете проведения акции, однако участники митинга проигнорировали судебного исполнителя. В связи с этим был составлен админпротокол о нарушении правил проведения массовых акций.

В.ДМИТРЕНКО отметил, что ни по отношению к А.ПАРУБИЮ, ни по отношению к другим участникам акции милиционеры "силу не применяли и не задерживали".

В.ДМИТРЕНКО также сообщил, что в настоящее время на Майдане находятся две машины с громкоговорителями (одна принадлежит КУПРу, вторая - "Общевоинскому союзу Украины"), возле каждой находятся их сторонники.

Милиция выстроила кордон между ними во избежание каких-либо инцидентов.

"В отношении них также будут составлены протоколы", - сказал В.ДМИТРЕНКО.

В целом, по словам представителя главка, ситуация в центре Киева контролируемая.

Что касается действий милиции по отношению к сторонникам экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, которые намерены около 18.00 прийти на Майдан, то, как подчеркнул В.ДМИТРЕНКО, "о силовом варианте речь ни в коем случае не идет".

"Милиция будет действовать толерантно, в рамках действующего законодательства", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, также сегодня в Киеве за нецензурную брань во время акции по случаю Дня Свободы на Майдане Незалежности задержаны двое мужчин.

По данным Главного управления МВД Украины в Киеве, на обоих задержанных составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство».