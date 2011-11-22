В Донецке за два дня госпитализировали 30 чернобыльцев

В Донецке за два дня – вчера и сегодня - уже госпитализировали 30 чернобыльцев, которые с 15 ноября голодали, протестуя против сокращения им пенсионных выплат.

Об этом сегодня (по состоянию на 15.30) сообщил корреспонденту УНИАН представитель инициативной группы чернобыльцев в Донецке Владимир СУМАРУКОВ.

По его словам, «вчера к вечеру было 20 госпитализировано, а еще четверых голодающих забрали родственники, сегодня 6 человек госпитализировано, их увезла «скорая».

В.СУМАРУКОВ еще раз отметил, что всем госпитализированным они сразу готовят замену – в голодовку вступают новые чернобыльцы, участвующие в акции протеста.

«Вчера на вечер было 47 человек, участвующих в голодовке. Дело в том, что на место того, кого увозит «скорая», на его место ложится следующий голодать. Окончательную цифру – о том, будет ли сегодня на вечер 47 человек, я не могу сказать. Один уходит, другой его сменяет. Мы ограничены в спальных местах, мы не можем людей оставлять, чтобы они голодали на улице», - объяснил чернобылец. И добавил: «Может, к концу вечера сегодня будет 42 голодающих, а завтра с утра опять будет 47 или 50, точно не могу сказать».