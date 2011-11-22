Соболев советует оппозиции прекращать плач Ярославны

Оппозиция сможет набрать большинство в новоизбранной Верховной Раде, если она объединится и договорится “в мажоритарной и в пропорциональной части” на выборах 2012 года, считает народный депутат от «БЮТ-Батьківщини» Сергей СОБОЛЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, во время круглого стола на тему “Каким будет Верховная Рада-2012?”, организованного Институтом Горшенина, С.СОБОЛЕВ сказал, что “на сегодняшний день есть все основания у оппозиции впервые прекратить скулить, прекратить жаловаться, как все плохо, а сесть за стол переговоров - создать единый список по мажоритарным округам, договориться и в пропорциональной части и победить».

Он выразил убеждение, что в такой ситуации “мы получим по пропорциональной системе, как минимум, 60% голосов для оппозиции”.

По словам С.СОБОЛЕВА, власть сможет победить в мажоритарных округах тогда, когда от нее будет один кандидат, а от оппозиции будут идти 10 представителей.

С.СОБОЛЕВ, говоря о принятом Верховной Радой Украины законе о выборах народных депутатов, отметил, что “не бывает хороших избирательных законов”. По его словам, важно, чтобы был тотальный контроль со стороны граждан за тем, чтобы выборы проводились честно и без фальсификаций.

«На сегодняшний день задача оппозиции как раз заключается в том, чтобы использовать избирательные правила и процедуры, дополнив его тем, чтобы как можно больше людей пришло на избирательные участки», - добавил он.

С.СОБОЛЕВ отметил, что заявления, которые уже сейчас начинают звучать из уст лидеров некоторых оппозиционных сил, о том, что “результаты выборов будут все равно сфальсифицированы, что не нужно идти на избирательные участки, потому что там нет тех, за кого избиратели должны проголосовать, - это и есть наибольший принцип фальсификации выборов”, поскольку когда на избирательные участки “не приходит основная масса граждан, то там можно творить все, что угодно”.

По его словам, чтобы этого не случилось, необходимо объединить оппозицию и побеждать.

С.СОБОЛЕВ заявил: “Нужно прекращать плач Ярославны в среде оппозиции, объединяться и идти на выборы, чтобы побеждать. Для этого есть все возможности”.

В свою очередь народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО отметил, что Партия регионов “имеет шансы, и будет бороться за то, чтобы в парламенте было ее большинство”.

По его словам, он не видит целесообразности прогнозировать, какие еще политические силы придут в парламент.

Как сказал депутат, «если оппозиция объединится, то это будет одна ситуация, а если нет, то совсем другая”. Он отметил, что если оппозиция объединится, то, “слава Богу, может, хоть что-то реально у них когда-то получится, потому что если оппозиция будет иметь 60%, то власть будет в оппозиции”.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО, отвечая на критические замечания относительно 5-процентного проходного барьера, сказал: “Нам что нужно - Новгородское вече или работающий парламент?”. “Мы уже имели спектакли, когда каждый по себе и каждый для себя”, - добавил он.

На упреки относительно неучастия блоков в парламентских выборах, он заявил: “А кому этот спектакль с блоками нужен? Ни одного нормально действующего блока не было у нас в парламенте, и в ближайшее время, чувствую, не будет”.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО убежден, что избиратели хотят мажоритарной системы. “Так что, парламент должен и здесь учить народ? Мол, ты, народ, прости, ты еще не дорос до этого, а мы тебе дадим другую схему - открытые списки, закрытые, со стороны или впереди, но то, что вы хотите голосовать за конкретного депутата, так это не ваше свинячье дело. Вот мы здесь самые голубые, мы самые мудрые, в прямом смысле этого слова, и мы сами решаем за вас, как вам голосовать”, - сказал он.

По мнению В.КОЛЕСНИЧЕНКО, избиратели хотят сами избирать депутатов по мажоритарной системе.