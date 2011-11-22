Янукович говорит, что будет праздновать День Свободы по-своему

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет сегодня праздновать День Свободы, но по-своему.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с Президентом Литвы Далей ГРИБАУСКАЙТЕ.

«Сегодняшние мероприятия каждый будет праздновать по-своему, я тоже по-своему», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что слово «свобода» имеет особую ценность в его жизни. «И я знаю об этом не понаслышке. Я это прошел», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он уверен, что к свободе, как и к суверенитету государства, как к семье, нужно относиться, как к ценности, которую нужно беречь.

В свою очередь Д.ГРИБАУСКАЙТЕ поздравила украинских журналистов с тем, что они могут задавать Президенту Украины острые вопросы, а єто свидетельствует о наличии в стране свободы слова.

Поздравляя украинцев с праздником, она посоветовала беречь и бороться за свою свободу.

В то же время Президент Литвы так и не ответила на вопрос, примет ли она приглашение отметить День Свободы на майдане Незалежности.