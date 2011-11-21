СМИ: Митрополит Владимир смотрит телевизор, но пока не разговаривает

Информация о том, что состояние здоровья митрополита Владимира улучшилось и он начал работать, верна лишь частично. Как сообщил "Сегодня" секретарь Владимира Александр Драбинко, Владимир работать все еще не может.

"Состояние здоровья Блаженнейшего действительно улучшается, он смотрит телевизор и интересуется новостями, но пока не разговаривает. И говорить о том, что митрополит работает в реанимации, мягко говоря, нелепо", - рассказал он.

Напомним, 30 октября предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский Владимир был госпитализирован в тяжелом состоянии в клинику "Феофания".

Надо отметить, послезавтра митрополиту Владимиру исполняется 76 лет. Празднований не будет - как известно, глава УПЦ находится в реанимации в тяжелом состоянии, однако в Трапезном храме Киево-Печерской лавры состоится Божественная литургия, на которой верующие смогут помолиться за здоровье предстоятеля УПЦ.