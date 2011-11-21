Чернобыльцы: Если Азаров - мужик, он обязан приехать к нам

В Донецке чернобыльцы решили продолжать голодовку, несмотря на предложения властей прекратить акцию, потому что хотят добиться выплаты законных пенсий в полном объеме.

Об этом УНИАН сообщил сегодня председатель Донецкой областной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыль-Еднисть» Николай ГОНЧАРОВ, который тоже голодал, 16 ноября в связи с ухудшением состояния был госпитализирован, на днях его выписали из больницы.

«Было предложение от представителей власти прекратить голодовку. Но в связи с тем, что правительство в очередной раз нас пытается обмануть, вводя в заблуждение как чернобыльцев, так и народ Украины, мы приняли решение продолжать акцию голодовки», – заявил Н.ГОНЧАРОВ.

Он отметил, что Кабинет министров поручил председателю Донецкой облгосадминистрации Андрею ШИШАЦКОМУ разобраться с ситуацией, но чернобыльцы понимают, что для решения этой проблемы у губернатора просто нет полномочий.

«Нам говорят, что правительство поручило разобраться с ситуацией губернатору Донецкой области. Но мы же не тупые, и прекрасно понимаем, что губернатор не может решить вопросы пенсионного обеспечения чернобыльцев в связи с тем, что эти средства финансируются из государственного бюджета. Если бы финансировались из местного бюджета, губернатор, может быть, и решил бы этот вопрос. А как губернатор может гарантировать от имени правительства, что нам выплатят пенсии в полном объеме? Никак! Он не может через себя перепрыгнуть», - объяснил Н.ГОНЧАРОВ.

Он в очередной раз возмутился тем то, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не вмешивается в данную ситуацию, а премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не приезжает в Донецк, чтобы разобраться на месте.

«Мы вообще не понимаем, есть в стране гарант Конституции или его нет? А премьер-министр Украины – лжец, который боится приехать к своим землякам. Мы изначально требовали восстановления наших конституционных прав и приезда в Донецк АЗАРОВА. Мы на этих требованиях стоим и сейчас», - сказал Н.ГОНЧАРОВ.

«Если АЗАРОВ – мужик, если он настоящий премьер-министр, он просто обязан приехать к нам в Донецк», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в Донецке у здания регионального Управления Пенсионного фонда чернобыльцы 15 ноября объявили голодовку с требованием прекратить сокращение предусмотренных законодательством пенсионных выплат.

На сегодняшний день голодают 43 чернобыльца. Сегодня госпитализировали 11 чернобыльцев, которые с 15 ноября голодали. Организаторы заявили, что чернобыльцы будут голодать по очереди.