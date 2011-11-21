Круглый стол «Какой будет Верховная Рада-2012?»
Во вторник, 22 ноября, в 11:30 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Какой будет Верховная Рада-2012?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Чьим интересам соответствует принятый закон о выборах народных депутатов?
2. Закон о выборах: за и против.
3. Каковы перспективы оппозиции на грядущих парламентских выборах?
Участники круглого стола:
1. Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО – народный депутат Украины (фракция Партии регионов).
2. Сергей СОБОЛЕВ – народный депутат Украины, партия «Реформы и порядок» («БЮТ-Батькивщина»).
3. Олег ЗАРУБИНСКИЙ – народный депутат Украины, Народная партия (Блок Литвина).
4. Ирина ГЕРАЩЕНКО – народный депутат Украины (НУ-НС).
5. Виктор МАТЧУК – народный депутат Украины, партия «Наша Украина» (НУ-НС).
6. Андрей ИЛЬЕНКО – член политсовета ВО «Свобода».
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Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).