Во вторник, 22 ноября, в 11:30 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Какой будет Верховная Рада-2012?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Чьим интересам соответствует принятый закон о выборах народных депутатов?

2. Закон о выборах: за и против.

3. Каковы перспективы оппозиции на грядущих парламентских выборах?

Участники круглого стола:

1. Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО – народный депутат Украины (фракция Партии регионов).

2. Сергей СОБОЛЕВ – народный депутат Украины, партия «Реформы и порядок» («БЮТ-Батькивщина»).

3. Олег ЗАРУБИНСКИЙ – народный депутат Украины, Народная партия (Блок Литвина).

4. Ирина ГЕРАЩЕНКО – народный депутат Украины (НУ-НС).

5. Виктор МАТЧУК – народный депутат Украины, партия «Наша Украина» (НУ-НС).

6. Андрей ИЛЬЕНКО – член политсовета ВО «Свобода».

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).