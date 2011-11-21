Экс-посол ФРГ не может представить, что Соглашение подпишут без решения по Тимошенко

Бывший посол Германии в Украине Дитмар ШТЮДЕМАНН не верит, что высокопоставленные представители ЕС приедут на декабрьский саммит в Киев, если не будет решен вопрос относительно бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle, отвечая на вопрос: “Вы можете себе представить, что ЭШТОН (Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН - УНИАН) и БАРРОЗУ (Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ - УНИАН) приедут в Киев, пока Ю.ТИМОШЕНКО будет сидеть в следственном изоляторе?”.

“Нам, европейцам, такое представить просто невозможно. Это не отвечало бы ни демократическим традициям, ни базовым демократическим принципам. Нужно сказать четко: украинская сторона должна действовать. Ведь саммит имеет смысл лишь в том случае, если он состоится на высшем уровне”, - подчеркнул Д.ШТЮДЕМАНН.

По его словам, нет смысла проводить такие мероприятия на уровне лиц второго или третьего звена. «Это нечто другое, чем просто встретиться в Брюсселе для «сверки часов», - добавил дипломат.

По словам Д.ШТЮДЕМАННА, он не может представить, что подписание Соглашения между Украиной и ЕС об ассоциации состоится «без какого-то принципиального решения по делу ТИМОШЕНКО, а также по вопросу обеспечения верховенства права в целом».

Отвечая на вопрос, означает ли это, что саммит в декабре под угрозой срыва, Д.ШТЮДЕМАНН сказал: «Было достаточно четких заявлений европейских лидеров относительно политического преследования Юлии ТИМОШЕНКО и возможных последствий в случае, если ситуацию не удастся исправить».

«Мое личное мнение: саммит должен состояться при любых обстоятельствах, даже если он окажется безрезультатным. Необходимо разговаривать друг с другом», - добавил дипломат.

Отвечая на вопрос относительно возможности парафирования Соглашения об ассоциации в декабре, бывший посол Германии в Украине отметил, что «трудно делать прогноз».

«Я могу представить, что документ будет парафировать с предостережениями. Вероятно, будут сформулированы обязательства, которые Украина должна будет выполнить до вступления Соглашения в силу, или даже еще до начала процесса ратификации. В первую очередь может речь идти о таком критическом вопросе, как независимость правосудия», - сказал он.

«Таких вопросов много», - добавил Д.ШТЮДЕМАНН.