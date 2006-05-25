В Верховной Раде объявлен перерыв до 12.00

В заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 12.00 для того, чтобы народные депутаты смогли подписать текст присяги.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины четвертого созыва Владимир ЛИТВИН сообщил, что, в соответствии с решением Согласительного совета, новоизбранным депутатам предоставляется два часа для подписания текста присяги. Они должны сдать ее на столы регистрации, где и получить карточки для голосования, а также зарегистрироваться для участия в первом пленарном заседании.

В.ЛИТВИН предложил депутатам на протяжении этих двух часов также решить вопрос относительно формирования фракций.

По результатам голосования, избирательный барьер преодолели пять партий и блоков: Партия регионов (186 мандатов), Блок Юлии Тимошенко (129), блок "Наша Украина" (81), Соцпартия (33) и Компартия (21). В соответствии с новой Конституцией Украины, они создадут фракции, которые смогут сформировать коалицию.