Есть ли шансы у Тимошенко выйти из тюрьмы до выборов 2012 года?

Решение Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел в отношении дела бухгалтера бывшего ЕЭСУ Антонины Болюры и свекра экс-премьера Юлии Тимошенко Геннадия позволит использовать это дело против бывшего премьера.

Об этом в интервью УНН заявил "бютовец" Андрей Шкиль.

По словам парламентария, решение суда свидетельствует о том, что продолжается волна политических преследований против бывшего руководителя украинского правительства.

"Все сводится к тому, чтобы утвердить своим западным партнерам (именно западные партнеры должны финансировать нелепую экономическую политику нынешней власти и перекрывать все провалы) видимость преступного образа лидера оппозиции. Однако это не поможет нынешней власти. На Западе мало того, что хорошо разбираются в украинской политике, еще и имеют свидетелей со стороны предпринимателей, которые сотрудничали с нынешней властью", - ответил Шкиль на вопрос, зачем власть поднимает уголовные дела 15 летней давности.

Нардеп не решается прогнозировать, когда Тимошенко выпустят из СИЗО."Эта власть является абсолютно непредсказуемой. Все будет зависеть от того, как власть будет реагировать на давление западных стран. Однако судя по статье в одном из польских изданий на Западе уже хорошо понимают, что Янукович поставил интересы собственной команды выше интересов Украины", - отметил депутат.

Напомним, Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел удовлетворил жалобу Генпрокуратуры относительно закрытия уголовного дела против свекра Юлии Тимошенко Геннадия и бывшего бухгалтера ЕЭСУ Антонины Болюры. В то же время суд закрыл дело, потому что истек срок давности.

Gazeta.ua