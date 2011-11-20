Ефремов пригрозил чернобыльцам уголовными делами

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов не исключает возможности возбуждения уголовных дел против некоторых "чернобыльцев".

Об этом он сказал в интервью 5 каналу, показанном в субботу.

По словам депутата, государство не в состоянии выплатить пенсии в полном объеме всем, как это предусмотрено сейчас законом.

Он отметил, что с людьми, принимавшими непосредственное участие в ликвидации аварии на ЧАЭС, которых насчитывается 47,5 тысяч, "будет вестись отдельный разговор".

"Правительство будет отдельно с этой группой людей оговаривать, какие пенсии они должны получать, чтобы они могли поправить свои проблемы со здоровьем", - сказал Ефремов.

В то же время, по его словам, сейчас "появилось огромное количество людей, которые либо живут в чернобыльской зоне, либо еще каким-то образом получившие документы и получившие эти судебные решения, которые необходимо проверять".

Ефремов предположил, что чернобыльцам будет предложено создать свою комиссию, "и посмотреть, нет ли там тех людей, которые не имеют никакого отношения к этим людям".

"Там по каждому случаю должен быть отдельный подход. По отдельным категориям пенсии оставляются, по отдельным категориям, может быть, даже будут повышены пенсии. А по отдельным категориям я не исключаю, что будут даже возбуждены уголовные дела, чтобы некоторых людей приземлить немножко", - сказал депутат.

Украинская правда