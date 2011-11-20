Луценко поведал, в чем главная беда украинцев

Главная беда украинцев — не в бездарных участниках шоу, а в том, что обобранные до нитки зрители покорно ходят на корриду и десятилетиями ждут матадора-мессию.

Об этом в своей статье для ZN.UAпишет экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.

«Желание жить так, как живут в зажиточной и свободной Европе, без заметного желания постоянно принимать личное участие в общественной жизни, — вот ключевая проблема бесхребетной Украины, — пишет Ю. Луценко. - Лидеры наций не падают с небес, они появляются в результате общей борьбы, побед и поражений. Разделенность сцены и миллионноокого тела Майдана уже предвещала провалы будущей политической жизни после 2005 года и сегодняшнюю ночь».

Он отмечает, что большинство «майдановцев» не захотели участвовать в политике, «оставляя это или зазомбированным адептам учения об американских валенках, или экзальтированным членам ордена покойной бабы Параски. Даже сегодня, справедливо проклиная аморальных политиканов, немногие готовы лично повлиять на них в рамках постоянных коллективных усилий».

Ю. Луценко считает, что азиатская модель управления на большей части территории Украины лишила граждан привычки объединяться, не дала сформировать структуру гражданского общества. «В Европе королевскими хартиями и буллами закреп­лялись права шляхты и горожан, добывались привилегии ремесленных цехов и торговых гильдий, развивались свободы университетов и религиозных общин. Из этих коллективных структур ведут свой род их нынешние миллионные акции в защиту своих прав. Отсюда же — подконтрольность нанятой власти, которая хорошо знает, кто в доме хозяин. Именно постоянным общественным контролем и объясняются усилия их совсем не святых политиков, направленные на повышение стандартов жизни, преодоление коррупции и гарантирование демократических прав».

«У нас и элиту, и просто свободных людей веками убивали и покупали. А еще — предавали. В результате мы пока способны только на одноразовые народные волеизъявления. В форме Май­дана, например. После этого бесконтрольная власть способна лишь переписывать условия псевдоизбирательного лохотрона, а победить коррупцию может разве только суицидом».