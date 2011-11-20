Луценко назвал нынешнюю оппозицию беспомощной, но самодовольной

Нынешняя оппозиция является беспомощной, но самодовольной. Несмотря ни на что, она живет по принципу «оппозиционер оппозиционеру — друг, товарищ и корм».

Об этом в своей статье для ZN.UAпишет экс-министр внутренних дел Юрий Луценко. В этой среде, по его словам, «уже забыли, когда последний раз общались с избирателями без Шустера. Главное — рейтинг, списки и спонсоры».

Что касается власти Виктора Януковича, то Ю. Луценко считает ее «авторитарной по сути и племенной» по форме. «Ограниченные люди с ничем не ограниченной властью насаждают в стране культ бандитизма, продажности и хуторянства. Никаких национальных идеалов, никаких общественных проектов — плыви по течению и греби под себя. Или молчи в «крайней хате». Или езжай куда глаза глядят. Или садись в тюрьму», — пишет экс-министр.

Обе стороны политического театра, по его мнению, давно не рассчитывают на сознательную поддержку избирателей: «Одни делают ставку на принуждение и фальсификации, другие надеются, что из двух зол люди выберут меньшее».