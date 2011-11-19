ЕС все еще ждет от Украины "четкого сигнала"

Европейский Союз согласится парафировать соглашение об ассоциации с Украиной на запланированном на 19 декабря саммите в Киеве при условии, если украинская власть пошлет "четкий сигнал об изменении тенденций" в решении вопросов, которые больше всего беспокоят европейских политиков.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил заместитель министра иностранных дел Польши Ежи ПОМЯНОВСКИЙ.

Заместитель министра отметил, что польская власть, невзирая на отказ украинского парламента на этой неделе декриминализировать статью, по которой была осуждена экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, считает возможным и проведение декабрьского саммита Украина-ЕС, и парафирование на нем соглашения об ассоциации.

"Мы продолжаем верить, что это еще возможно", - сказал он.

Собеседник УНИАН не уточнил, что именно украинская власть должна сделать для того, чтобы саммит состоялся, а документ был парафирован, назвав, среди позитивных сигналов принятие Верховной Радой нового закона о выборах.

"Имеем дело с политической оценкой. Это не условие, которое можно выписать на баннер, если то, тогда то", - отметил он.

"Разные европейские политики наивысшего уровня по-разному формулируют эту красную линию (условия парафирования - УНИАН), но я бы хотел от этого отойти, потому что это не дело одной красной линии, а дело тенденции", - отметил заместитель министра иностранных дел Польши.

Е.ПОМЯНОВСКИЙ сказал, что решение о проведении саммита, который, по его словам, действительно может быть отменен даже "в последний день", и парафирование соглашения об ассоциации будут принимать на наивысшем политическом уровне Евросоюза.

"Мое личное ощущение, что до сих пор шанс (на парафирование соглашения об ассоциации) есть", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Верховная Рада Украины отказалась декриминализировать статью Уголовного кодекса, по которой в начале октября к семи годам лишения свободы была осуждена Ю.ТИМОШЕНКО, что должно было обеспечить ее освобождение и парафирование договора об ассоциации между Украиной и ЕС на декабрьском саммите.

17 ноября в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что после успешного завершения переговорного процесса относительно соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС практически не существует технических препятствий для перехода на новый этап двусторонних отношений на основах политической ассоциации и экономической интеграции.

Сегодня, 18 ноября, председатель Представительства Евросоюза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА заявил, что Европейский Союз не принимал решения об отмене запланированного на 19 декабря саммита с Украиной в Киеве.