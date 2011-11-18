Кличко призывает украинцев высказаться по новому закону о выборах

Лидер партии УДАР Виталий КЛИЧКО призывает гражданское общество дать оценку закону о выборах народных депутатов.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении В.КЛИЧКО.

Он назвал предательством надежд украинских граждан принятие нового избирательного закона, что создает предпосылки для проведения выборов, которые не будут отвечать настроениям украинского общества.

В.КЛИЧКО считает, что принятый вчера закон о выборах не учитывает реальные потребности украинского общества. Он считает неприемлемым тот факт, что принятие законопроекта состоялось без общественного обсуждения, за 40 минут, без возможности внести изменения и правки, разобрать каждую статью этого ключевого для жизни страны законопроекта.

«Депутатам роздали проект закона за несколько минут до голосования, они даже просмотреть его не успели, не то что прочитать и обсудить», – добавил В.КЛИЧКО.

По мнению лидера УДАРа, внесение в закон статьи о возможности баллотирования кандидата в народные депутаты в мажоритарном округе и по партийному списку уже на старте создает неравные условия для кандидатов.

«Этот пункт вызывает особенное удивление, ведь еще в 1998 году Конституционный Суд сказал свое отрицательное слово относительно такого двойного баллотирования», - напомнил В.КЛИЧКО.

Он убежден, что во время голосования за этот закон депутаты руководствовались не политической целесообразностью, а узкопартийными и личными интересами.

«Личные договоренности народных депутатов, «стоимость» их голоса – это вопрос совести каждого из них. Но их голосование отбросило страну в 2002 год – в ту систему, против которой украинцы выступили уже 2004 году», – сказал лидер УДАРа.

В.КЛИЧКО считает как никогда актуальным то, чтобы сегодня свою оценку принятому закону дали общественные организации, которые были отстранены от обсуждения законопроекта.

«Мнение экспертов и специалистов никого не интересовало. Верховная Рада приняла одноразовый законопроект, который нужен власти лишь для того, чтобы в 2012 году сформировать провластное большинство и законсервировать положение вещей в стране. Но сделано это с помощью тех депутатов от оппозиции, которые вчера проголосовали за этот законопроект», - заявил лидер партии УДАР.

«4 года назад люди уже протестовали против фальсификаций выборов, однако немногие из ныне действующих политиков сделали для себя выводы. Логика нынешних политических процессов не понятна ни украинцам, ни миру. Поэтому 22 ноября – когда Украина будет отмечать День свободы – я предлагаю встретиться экспертам и представителями общественных организаций и поговорить о судьбе украинской демократии. Не станет ли этот избирательный закон и выборы, которые пройдут в 2012-м, последней точкой, которая похоронит наши европейские перспективы?», – заявил В.КЛИЧКО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 ноября приняла в целом закон Украины «О выборах народных депутатов».

За принятие соответствующего решения проголосовали 366 народных депутатов из 404 зарегистрированных в сессионном зале.

В частности «за» проголосовали 187 депутатов от Партии регионов, 62 – от "БЮТ-Батьківщини", 36 – от НУ-НС, 24 – от КПУ, «Реформы во имя будущего» - 19, Народная партия – 20, внефракционные – 18.

Законом предусмотрено, что выборы будут проводиться по смешанной системе – 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а 225 – по мажоритарной системе.

В выборах принимают участие только политические партии, а участие блоков политических партий не предусмотрено.

Кандидат в народные депутаты может выдвигаться как по списку политической партии, так и одновременно в одномандатном округе.

Избранной в Верховную Раду считается политическая партия, получившая минимум 5% голосов избирателей, и кандидат по мажоритарному округу, который получил большинство голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

По закону, в избирательном бюллетене не будет графы «против всех».