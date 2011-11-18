Вместе с краном в Днепр упали 8 людей
15:21, 18 ноября 2011Политика
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Троих спасли МЧС-ники
В Киеве спасли трех человек, которые упали в Днепр вместе с краном на строительстве Подольского моста.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Киеве.
По данным пресс-службы, эти троих людей, которые находились во время инцидента на кране, спасли сотрудники МЧС.
Еще пятеро строителей, которые при падении крана оказались в воде, самостоятельно добрались до берега.
Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет, его причины выясняются.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 11.00 в реку Днепр упал кран грузоподъемностью 600 тонн, задействованный на строительстве Подольского моста.
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