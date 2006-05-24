Завтра Тимошенко, Безсмертный и Мороз проведут совместную пресс-конференцию

Завтра в 11.30 состоится совместная пресс-конференция лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, председателя Политсовета Блока “Наша Украина” Романа БЕЗСМЕРТНОГО и лидера СПУ Александра МОРОЗА (адрес: ул.Грушевського, 5, конференц-зал).

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, такое решение было принято после завершения совместного заседания рабочей группы по подготовке Соглашения о создании Коалиции в Верховной Раде V созыва, состоявшегося сегодня во второй половине дня.

По информации пресс-службы, в совещании приняли участие представители "Нашей Украины", СПУ и БЮТ: Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ, Иосиф ВИНСКИЙ, Юрий ЕХАНУРОВ, Роман ЗВАРИЧ, Анатолий КИНАХ, Александр МОРОЗ, Борис ТАРАСЮК, Юлия ТИМОШЕНКО, Николай ТОМЕНКО, Александр ТУРЧИНОВ, Василий ЦУШКО.

Участники встречи подчеркнули, что осознают необходимость создания Коалиции именно в составе СПУ, "Нашей Украины" и БЮТ, о чем есть соответствующие решения высших органов названных партий и блоков. Также участники заседания решили завершить работу над коалиционным соглашением в максимально сжатые сроки.

В то же время И.ВИНСКИЙ выразил надежду, что совместный проект соглашения будет подписан тремя участниками коалиции не позже воскресенья, 28 мая.

"Мы договорились о процедуре и, думаю, в пятницу - воскресенье мы выйдем на общее соглашение", - сказал он в комментарии "Украинской правде".

По его словам, на сегодняшней встрече участники будущей коалиции продолжили работу над текстами коалиционного соглашения.

На вопрос, текст чьего соглашения берется за основу – парафированный СПУ и БЮТ или предложенный "Нашей Украиной", И.ВИНСКИЙ ответил: "Мы работаем с двумя, но в результате будет один. Я думаю, мы решим этот вопрос".

На вопрос, в чем причина изменения позиции представителей "Нашей Украины", которые раньше называли подписание БЮТ и СПУ проекта соглашения декларативным, И.ВИНСКИЙ сказал, что от лиц, уполномоченных проводить переговоры, он таких комментариев не слышал.

"Официальными переговорщиками от "Нашей Украины" определены 5 человек – ЕХАНУРОВ, БЕЗСМЕРТНЫЙ, ЗВАРИЧ, КИНАХ и ТАРАСЮК. От этих людей я таких комментариев не слышал. На остальные я не обращаю внимания", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба “Нашей Украины” со ссылкой на руководителя информационного департамента блока Татьяну МОКРИДИ сообщила, что Блок «Наша Украина» считает, что сегодняшнее подписание коалиционного соглашения Блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией Украины носит исключительно декларативный характер.