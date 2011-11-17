Партия Кличко: в парламенте больше нет оппозиции

Партия «УДАР Виталия Кличко» жестко критикует принятый сегодня парламентом закон о выборах народных депутатов, и считает большой ошибкой позицию оппозиционных партий, представители которых в парламенте поддержали провластное большинство и проголосовали за возвращение к смешанной системе выборов.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы партии.

«Голосование некоторых оппозиционных сил за этот закон фактически легитимизирует подготовку масштабных фальсификаций, возможность применения административного и финансового ресурса в мажоритарных округах. Теперь власть будет иметь все основания говорить, что этот законопроект был компромиссом, хотя в действительности он больше похож на заговор», – отмечается в заявлении.

В пресс-службе также подчеркивают, что в законе не учтено мнение авторитетной Венецианской комиссии относительно ошибочности возвращения к смешанной системе. «Этот закон оставляет закрытые партийные списки. Вместо того, чтобы усовершенствовать избирательное законодательство, парламент в очередной раз принял закон для партии власти. Нонсенс, что к этому присоединились политические силы, лидеры которых сегодня находятся за решеткой», – считают представители партии «УДАР Виталия Кличко».

Партия будет обращаться к отечественным и международным экспертам, представителям общественных организаций и движениям и ко всем небезразличным украинцам с призывом требовать от Верховной Рады пересмотра тех положений закона, которые не отвечают рекомендациям Венецианской комиссии, отмечает пресс-служба политсилы.

Как сообщал УНИАН, ВР сегодня приняла в целом закон Украины «О выборах народных депутатов».

За принятие соответствующего решения проголосовали 366 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности «за» проголосовали 187 депутатов от фракции Партии регионов, 62 – от "БЮТ-Батькивщины", 36 – от НУ-НС, 24 – от КПУ, от «Реформы ради будущего» - 19, от Народной партии – 20, внефракционных – 18.

Законом предусмотрено, что выборы будут проводиться по смешанной системе – 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а 225 – по мажоритарной системе.

Участие в выборах принимают только политические партии, а участие блоков политических партий не предусмотрено.

Кандидат в народные депутаты может выдвигаться как по списку политической партии, так и одновременно в одномандатном округе.

Избранными в Верховную Раду считаются политическая партия, которая получила минимум 5% голосов избирателей, и кандидат по мажоритарному округу, который получил большинство голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

По закону, в избирательном бюллетене не будет графы «против всех».