В ПР думают, Янукович незамедлительно подпишет закон о выборах

Представитель Президента в Верховной Раде Украины, народный депутат от фракции Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО уверен, что глава государства в краткие сроки подпишет принятый сегодня закон о выборах народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.МИРОШНИЧЕНКО заявил сегодня журналистам.

«Я абсолютно убежден, что Президент как глава государства, как гарант Конституции, тот закон, который фактически он инициировал, и для создания которого организовал все условия, подпишет», - сказал он.

При этом Ю.МИРОШНИЧЕНКО добавил, что он ожидает подписания соответствующего документа в краткие сроки.

Он напомнил, что международные институты призывают Украину, чтобы закон о выборах был принят за продолжительный срок до дня проведения выборов.

«Поэтому, я думаю, что мы получим подписанный закон уже в ближайшее время», - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

В свою очередь, лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ выразил мнение, что принятие нового избирательного закона не оставило ни одну из сторон в проигрыше.

«Мы считаем, что не потерял никто, и в целом выиграло наше государство», - сказал он.

Он добавил, что в законе заложены такие новации, которые сделают невозможным какие-либо фальсификации выборов.

«Мы получили инструмент, который позволяет провести честные выборы в нашем государстве», - добавил А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 ноября, ВР приняла Закон Украины «О выборах народных депутатов». По закону, выборы будут проводиться по смешанной системе – 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а 225 – по мажоритарной системе.

Избирательный процесс очередных выборов начинается за 90 дней до дня голосования.

Участие в выборах принимают политические партии, участие блоков политических партий не предусмотрено.

Кроме того, законом определено, что субъектами представления кандидатур в состав окружных избирательных комиссий является политическая партия, депутатская фракция, которая зарегистрирована в аппарате ВР текущего созыва, и все политические партии – субъекты избирательного процесса.

Кандидат в народные депутаты может выдвигаться как по списку политической партии, так и одновременно в одномандатном округе.

Избранными в Верховную Раду считаются политическая партия, получившая минимум 5% голосов избирателей, и кандидат в мажоритарном округе, который получил большинство голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Также новым законом не предусмотрена графа «против всех» в избирательном бюллетене.