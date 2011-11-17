В БЮТ считают, что без проблем преодолеют 5% барьер

Во фракции "БЮТ-Батькивщина" называют вынужденным шагом голосование за закон о выборах народных депутатов в том виде, в котором он был принят сегодня в целом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил народный депутат от "БЮТ-Батькивщины" Сергей МИЩЕНКО.

«Это вынужденный компромисс. Мы выбрали лучшее из того, что нам предлагалось. Варианты были или фальсификация выборов, или максимально прозрачная избирательная система», - сказал С.МИЩЕНКО.

По словам народного депутата, отныне оппозиция имеет шанс побороться в мажоритарных округах и даже победить в них и сформировать большинство в следующем парламенте.

В то же время С.МИЩЕНКО отметил, что, к сожалению, оппозиции не удалось отстоять нормы о 3% проходном барьере и об участии блоков в выборах.

При этом он выразил убеждение, что для партии «Батькивщина» не будет проблемой преодолеть барьер в 5%, поскольку она является основным участником Блока Юлии Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, ВР сегодня приняла в целом Закон Украины «О выборах народных депутатов».

За принятие соответствующего решения проголосовали 366 народных депутатов из 404 зарегистрированных в сессионном зале.

В частности «за» проголосовали 187 депутатов от фракции Партии регионов, 62 – от "БЮТ-Батькивщины", 36 – НУ-НС, 24 – КПУ, «Реформы во имя будущего» - 19, Народная партия – 20, внефракционные – 18.

Законом предусмотрено, что выборы будут проводиться по смешанной системе – 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а 225 – по мажоритарной системе.