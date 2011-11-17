Янукович пришел в гости к курсантам

Власть будет уделять надлежащее внимание обеспечению условий для успешной самореализации молодежи. Это подчеркнул Президент Украины Виктор Янукович во время торжеств по случаю присвоения Военному институту Одесского национального политехнического университета статуса Академии.

«Вскоре именно ваше поколение будет определять лицо нашей страны. Власть должна постоянно учитывать мнение молодежи, создавать надлежащие условия для ее самореализации», – цитирует Главу государства его пресс-служба.

Президент также поздравил курсантов Академии с Днем студента, пожелав молодым людям успехов в учебе и профессиональном становлении.

Виктор Янукович осмотрел учебные корпусы Академии, а также музей истории учреждения.