ВР сняла с рассмотрения пять законопроектов о выборах

Верховная Рада Украины сняла с рассмотрения пять ранее зарегистрированных законопроектов о выборах народных депутатов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 369 народных депутатов из 401, зарегистрированного в сессионном зале.

Соответствующее решение ВР приняла по предложению специальной комиссии ВР, которая наработала согласованный законопроект на основе того, который прошел экспертизу в Венецианской комиссии.

Как отметил глава этой комиссии, народный депутат Украины Руслан КНЯЗЕВИЧ, комиссия предлагает принять сегодня закон о выборах народных депутатов в первом чтении и сразу в целом.

«Ввиду достижения компромисса, мы приняли решение о необходимости учета требований оппозиционных фракций с целью демократизации избирательного процесса в законе о выборах народных депутатов. И рекомендуем Верховной Раде Украины принять законопроект за основу и в целом», - сказал Р.КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, в случае, если возникнут в тексте закона технические несогласованности, Верховная Рада должна поручить комиссии исправить их в рабочем порядке во время его подготовки к подписанию председателем Верховной Рады Украины.