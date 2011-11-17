В штабе акции «Вперед!» заявляют о рейдерском захвате

Власть по-рейдерски захватила Федерацию профсоюзов малого и среднего предпринимательства.

Об этом, как сообщили в пресс-службе акции «Вперед!», заявил начальник штаба Всеукраинской акции «Вперед!» Андрей ПАНАЭТОВ.

«Действующая власть всеми законными и незаконными методами продолжает усиленную борьбу со своими оппонентами. Яркой иллюстрацией этого являются события в Федерации профсоюзов малого и среднего предпринимательства Украине, где накануне произошла нелегитимная попытка смены руководства», - сказал он.

«Это же до какого уровня нужно быть циничными, чтобы за спиной председателя Федерации Вячеслава РОЯ, который проводил в Чернигове «Марш пустых кошельков», собрать нелегитимный пленум и поставить на должность руководителя человека, который работает в Совете предпринимателей при Кабмине! Такое нельзя просто так оставлять! Они уже перестали с нами вообще считаться», - заявил А.ПАНАЭТОВ. По его мнению, такое поведение властей ярко свидетельствует «о трусость и страх перед собственным народом».

«Они забывают, что профсоюзы должны защищать людей, а не обслуживать власть. Сейчас же они хотят получить «карманную» организацию, которая под видом Федерации профсоюзов будет отстаивать провластные интересы», - сказал А.ПАНАЭТОВ.

Его мнение разделяет и другой лидер Всеукраинской акции «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА. Он напомнил, что В.РОЙ в рамках общественной инициативы "Марш пустых кошельков" планировал провести в ноябре четыре акции в регионах Украины и столице.

«Именно такие активные действия пугают власть. Они хотят, чтобы все сидели по своим норам и боялись высунуться наружу. Но гражданское общество, которое мы хотим построить, как раз и базируется на участии активных граждан в жизни страны», - сказал Р.СЕКЕЛА.

Он подчеркнул, что захват Федерации профсоюза - это продолжение борьбы властей с предпринимателями, которая тянется уже год. «Власть вместо того, чтобы идти на диалог и поиски компромиссов, направила все свои силы на дестабилизацию, пытаясь расколоть предпринимателей Украины», - заявил Р.СЕКЕЛА.