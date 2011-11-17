Чернобыльцы в Донецке подошли к точке кипения?

Ситуация с чернобыльцами Донецка является наглядным примером того, что власть не собирается выполнять конституционный долг по защите своих граждан.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии начальника штаба Всеукраинской акции «Вперед!» Андрея ПАНАЭТОВА.

«Это можно назвать началом второго Майдана. Задумайтесь, до какой меры отчаяния нужно довести людей, чтобы они в пять градусов мороза согласились ночевать в палатках, да еще и после нескольких дней голодовки. Эти люди терпели очень долго, они потеряли здоровье, а некоторые и жизнь, спасая мир от «мирного» атома. Их боль мне понятна как никому другому - я сам ликвидатор аварии, чернобылец второй категории», - сказал общественный деятель.

По мнению А.ПАНАЭТОВА, такие действия людей, особенно в лояльных к власти регионах, демонстрируют, что граждане вплотную подошли к точке кипения, и дальнейшие их шаги могут носить уже более радикальный характер.

«Мне страшно представить, во что это все может вылиться, если уже в Донецке, на малой родине нашего Президента, царят такие настроения. Я с каждым днем все больше и больше убеждаюсь, что нам крайне необходима перезагрузка власти, что мы дальше так жить не можем и нужно брать все в свои руки. Власть сама загоняет себя в угол, из которого ей не выбраться», - подчеркнул А.ПАНАЭТОВ.

Он напомнил, что накануне власть показала свое отношение к предпринимателям, пытаясь спровоцировать конфликт в Хмельницком во время межрегионального митинга Всеукраинской акции «Вперед!».

«Теперь они показывают свое безразличие к чернобыльцам. Кто дальше? Врачи? Учителя? Дети? Эта власть себя исчерпала, ей нужна срочная перезагрузка», - заявил А.ПАНАЭТОВ.