Частичная продажа «Нафтогаза» неизбежна?

Из-за высокой долговой нагрузки часть активов НАК «Нафтогаз Украины» рано или поздно будет продана.

Такое мнение высказал в комментарии Weekly.UAстарший аналитик Международного центра перспективных исследований Ильдар ГАЗИЗУЛЛИН.

«На НАКе висит огромная долговая нагрузка, и она постоянно растет. Поэтому, на мой взгляд, частичная продажа компании неизбежна. Это может быть выведение «Нафтогаза» на IPO, реализация отдельных активов», – считает эксперт.

По его словам, поскольку основными кредиторами НАКа выступают российские структуры, то «их слово будет решающим – кому продавать и как продавать».

И.ГАЗИЗУЛЛИН напомнил, чтобы рассчитаться за импортированный в октябре газ, «Нафтогазу» пришлось обращаться за помощью правительства и привлекать заемные средства.

Так, по его данным, в прошедшем месяце уставный фонд госкомпании был увеличен государством на 4 млрд. грн. (500 млн. долл.). Еще 550 млн. долл. «Нафтогазу» одолжил российский «Газпромбанк».

Аналитик Международного центра перспективных исследований считает, что для расчетов за импортированный в ноябре и декабре газ НАКу снова придется привлекать заемные средства. По его мнению, госкомпания может рассчитывать, скорее, лишь на кредиты российских банков.