Королевская решила подучить украинский

Председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ подарила Острожской академии ко Дню студента четырехтомный «Словарь української мови» под редакцией Бориса Гринченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, она поздравила студентов Национального университета «Острожская академия» с праздником. «Почти все, что сделано в Украине, сделано молодыми. И я верю, что вместе мы сможем серьезно изменить ситуацию в стране. Я верю, что новое поколение украинцев - независимых, с абсолютно новой ментальностью - сможет сдвинуть горы», - сказала она, выступая перед студентами.

Народный депутат сказала, что планирует именно в Острожской академии улучшить свой украинский язык и рассматривает этот университет как один из вузов, который будет рекомендовать своим детям для получения высшего образования. «Я обязательно приеду в Острожскую академию, чтобы усовершенствовать свое владение украинским языком и говорить в парламенте так же красиво, как говорят в Остроге», - сказала она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ вручила ректору академии Игорю ПАСИЧНИКУ 4 тома «Словаря української мови» и пообещала, что будет отстаивать интересы Острожской академии в Верховной Раде.

В свою очередь, ректор подарил Н.КОРОЛЕВСКОЙ книгу по истории Острожской академии, которая еще не поступила в продажу.

Также Н.КОРОЛЕВСКАЯ посетила замок князей Острожских, в котором сейчас находится Острожский краеведческий музей.

16-17 ноября Н.КОРОЛЕВСКАЯ находится с рабочей поездкой в Хмельницкой и Ривненской областях.

*** «Словарь української мови» под редакцией Бориса Гринченко - это четырехтомный переводной русско-украинский словарь, впервые изданный в 1907-1909 годах. Словарь собирался на протяжении 46 лет (1861-1907) редакцией журнала «Кіевская Старина». Борис Гринченко окончательно его упорядочил и добавил ряд собственных материалов. Словарь имел большое влияние на становление украинского литературного языка и правописания и насчитывает около 68 тысяч слов.