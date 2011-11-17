Власенко: Тимошенко для дочки - больна, а для следователей - здорова

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что дочь лидера «Батьківщини» Евгению КАРР не пускают в СИЗО к матери, однако следственные действия продолжают проводить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО заявил сегодня журналистам.

«Несмотря на громкие заявления руководства налоговой милиции Государственной налоговой службы о том, что якобы они не проводят следственных действий, они проводят следственные действия», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, вчера на протяжении четырех часов двое следователей в камере СИЗО проводили следственные действия по Ю.ТИМОШЕНКО. С.ВЛАСЕНКО отметил, что в соответствии с позицией европейского суда по правам человека указанные действия классифицируются как пытки.

По словам С.ВЛАСЕНКО, все заявления представителей налоговой, что подобные пытки не осуществляются, является инсинуацией. «Они считают, что если иглы под ногти не загоняют, то пыток нет, если человека физически не бьют, то пыток нет. Но когда человека, который уже четырнадцатый день не встает с постели и в отношении которой нет установленного медицинского диагноза, допрашивают, то, по моему глубокому убеждению, это и является пытками», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он также отметил, что вчера руководства СИЗО в очередной раз не допустило к Ю.ТИМОШЕНКО ее дочь Е.КАРР. Говоря о своем допуске к Ю.ТИМОШЕНКО, С.ВЛАСЕНКО заметил, что это произошло только благодаря тому, что он является защитником по данному уголовному делу.

«Евгения делает все, чтобы увидеть Юлию Владимировну, однако на пути ей возникают препятствия, которые она не может преодолеть. То есть, для нее ТИМОШЕНКО больна, а для следователей ТИМОШЕНКО здорова, и с ней можно проводить следственные действия», - сказал С.ВЛАСЕНКО. При этом он добавил, что руководство СИЗО ежедневно выписывает разрешение следователям на проведение следственных действий.

По словам С.ВЛАСЕНКО, сегодня, с 14.00, следственные действия снова будут продолжаться и такие действия будут продолжаться каждый день.