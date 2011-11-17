В ВР собираются напомнить Литвину о заявленном векторе

Парламентский комитет по иностранным делам рассмотрел на своем заседании и поддержал проект постановления «О поддержке заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом», инициированный парламентской группой «Наша Украина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», по словам народного депутата Андрея ПАРУБИЯ, постановлением предлагается принять обращение Верховной Рады к Президенту Украины с требованием принять все необходимые меры для парафирования Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом еще в 2011 году.

А.ПАРУБИЙ отметил, что такое решение парламента является особенно важным накануне XV саммита Украина-ЕС, который состоится в Киеве 19 декабря.

«Известно, что рабочая часть соглашения уже завершена, а дальше нужно принимать политическое решение. Следовательно, в данной ситуации свое слово должна сказать Верховная Рада, которая определяет принципы внешней и внутренней политики нашего государства. Такое заявление станет важным сигналом, как для украинского общества, так и для наших европейских партнеров», - отметил А.ПАРУБИЙ.

По его убеждению, процесс евроинтеграции Украины осложняется попытками втянуть Украину «в Евразийский союз Кремля».

«Для Украины может быть лишь один вектор развития - европейский», - сказал депутат.

В партии напомнили, что в случае принятия постановления Верховная Рада будет требовать от Президента Украины обеспечить безусловное выполнение законов и указов Президента относительно европейской интеграции, а также устранить все искусственные препятствия для последующего подписания и вступления в действие упомянутого соглашения.

В документе депутаты отмечают то, что приобретение членства в Евросоюзе является мощным стимулом для проведения модернизационных преобразований в Украине и находит поддержку большинства украинских граждан во всех регионах.

Отход же власти от европейских политических и экономических принципов, нарушение принципов демократии, прав человека и верховенства права противоречит национальным интересам нашего государства и может привести к потере европейской перспективы для Украины и ослаблению ее международных позиций.

«Наша Украина» считает, что принятие этого постановления станет адекватным ответом украинского парламента на недавно принятую Резолюцию Европарламента относительно текущих событий в Украине, в которой европейцы в очередной раз подтвердили, что Украина сможет стать членом ЕС лишь при условии выполнения всех критериев вступления, включая уважение принципов демократии, прав человека, фундаментальных свобод и верховенства права.

Также комитет рассмотрел проект постановления А.ПАРУБИЯ о заслушивании отчета премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА по поводу подписания Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Согласно проекту, «Наша Украина» предлагает заслушать в ноябре на пленарном заседании Верховной Рады отчет премьер-министра и обязать Кабинет министров обнародовать текст этого договора и дополнений к нему.