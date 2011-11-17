Королевская: партия власти воюет против собственного народа

Народный депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает, что некоторые политические партии давно себя дискредитировали, потому будущее только за гражданским обществом, где граждане могут влиять на судьбу своей страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

«Гражданское общество - это народ. Партия власти воюет против собственного народа, но народ не победить», - уверена Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, «сегодняшняя провальная попытка Партии регионов сорвать митинг протеста гражданской акции «Вперед!» в Хмельницком показывает трусость власти».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила, что сегодня в Хмельницком проходила акция «Вперед!», в которой она принимала участие. На митинг, который собрал более 4 тысяч участников, организованно в автобусах приехали сторонники Партии регионов, и пытались спровоцировать конфликт, подчеркнула она.

«Движение «Вперед!» идет в авангарде гражданского общества, и сегодняшние действия власти показали, что «Вперед!» уже является мощной силой, которую пытаются остановить», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее убеждению, каким бы ни было сопротивление власти, это не остановит сознательных граждан, потому подобные митинги протеста будут продолжаться по всей стране.

Как сообщалось, 16-17 ноября Н.КОРОЛЕВСКАЯ находится с рабочей поездкой в Хмельницкой и Ривненской областях.