В Администрации Януковича говорят, что услышали каждого

Руководитель Главного управления обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Денис ИВАНЕСКО заявляет, что за полгода Администрация Президента получила 1 тыс. 750 информационных запросов граждан и ни один из них не остался без ответа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства, напоминая, что 10 ноября исполнилось полгода, как в Украине начал работать Закон «О доступе к публичной информации».

Д.ИВАНЕСКО заверил, что ни разу не нарушены сроки рассмотрения – подавляющее большинство вопрошателей получило ответы на 5-й день или даже раньше. При этом, по оперативной информации, центральными органами исполнительной власти в Киеве за это время было получено около 5 тыс. запросов. То есть, Президенту пишет едва ли не каждый третий вопрошатель, отметил он.

Руководитель управления подчеркнул, что за полгода действия закона был упрощен доступ граждан к какой-либо необходимой им информации, которая находится в органах власти. Идет речь как о нормативных документах государственного значения, так и о каких-либо решениях власти. Д.ИВАНЕСКО утверждает, что закон облегчил работу журналистов, в первую очередь тех, кто занимается работой над аналитическими материалами и ведением журналистских расследований. Раньше одним из самых сложных моментов при расследовании был именно доступ к информации.

“В День работников телевидения, радио и связи приятно отметить, что каждый шестой запрос Президенту направил журналист. Некоторые из 245 запросов от представителей СМИ, благодаря раскрытой информации, становились поводом для серии публикаций”, - говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.

В АП отмечают, что, в частности, были открыты списки высоких должностных лиц, которые имеют государственные дачи в домах отдыха «Конча-Заспа» и «Пуща-Водица»; обнародованы расходы на содержание аппарата – от расходов на автомобили до медицинского обслуживания; открыта информация об аренде вертолета и самолета для предоставления услуг по перевозке Президента Украины; впервые обнародованы декларации о доходах руководства АПУ; раскрыта информация о механизме определения вручения государственных наград; гласной стала информация о принципах формирования журналистского пула по освещению заграничных визитов Президента Украины.

Д.ИВАНЕСКО отмечает, что сегодня продолжается работа по имплементации норм нового закона в подзаконных актах и нормативных документах. Так, на уровне правительства завершается подготовка пакета изменений в законы, которые должны привести в соответствие с Законом «О доступе к публичной информации» другие законы, в том числе, Административный и Уголовный кодексы. Эти изменения введут ответственность за нарушение норм закона. Таким образом, граждане смогут добиться наказания должностных лиц в виде штрафа, что будет стимулировать качественное и полное предоставление запрашиваемой информации, подчеркнул он.

Эти шаги, убежден Д.ИВАНЕСКО, помогут выполнить требование Президента о введении новых стандартов информационной открытости и прозрачности работы власти, создать реальные механизмы для того, чтобы мотивы действий и решений органов власти стали понятными для общества, а прозрачность работы сделала невозможным коррупционные проявления и злоупотребления со стороны должностных лиц.

В сообщении пресс-службы Президента Украины отмечается, что по результатам международного рейтинга, который проводили в сотрудничестве испанская Access Info Europe и канадский Centre for Law and Democracy, украинский закон о доступе к публичной информации занял девятую позицию среди 86 стран, опередив такие страны, как США, Канада и Германия. Существует немного мировых рейтингов, где Украина входит в первую десятку.