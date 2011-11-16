Янукович запретил летать над «Межигорьем»

Территории резиденции Виктора Януковича "Межгорье" присвоен статус зоны, запрещенной для полетов.

Об этом "Украинской правде" сообщили в Госпредприятии обслуживания воздушного движения Украины.

"Украэрорух" отмечает, что статус запретной зоны этим землям было предоставлено не в связи с "Межигорьем", а потому, что поблизости находится Киевская ГЭС.

"...Над объектом повышенной опасности - сооружения Киевского гидроузла - с 13.06.2002 была установлена ​​соответствующая запрещенная зона использования воздушного пространства", - говорится в письме.

При этом из авианавигацийнои карты видно, что в центре зоны, запрещенной для полетов, находится отнюдь не Киевская ГЭС, а резиденция "Межгорье".

Более того, по информации источников, с самого начала полеты были запрещены только над гидроэлектростанцией. Но после прихода Януковича на пост президента ее расширили.

На авианавигацийний карте можно увидеть также зону, запрещенную для полетов, над Печерском, где расположены здания Верховной Рады, Кабинета министров и администрации президента.

Кроме того, "Украинской правде" удалось выяснить, что "Межгорье" окружено шестиметровым забором.

"В высоте забора вокруг резиденции можно убедиться путем сопоставления с милицейским автобусом "Богдан". Таким шестиметровым забором обнесено всю резиденцию, кроме центрального въезда в нее", - говорится в статье "Тайны "Межгорья". Фобии президента".

В автобусе находятся бойцы спецподразделения "Беркут", которые охраняют весь многокилометровый периметр "Межгорья".