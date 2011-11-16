Могилеву вдвое увеличили зарплату
Предусмотрена и ежемесячная премия
Крымский парламент установил надбавки к должностному окладу председателя Совета министров Крыма Анатолия Могилева.
Соответствующее решение депутаты приняли сегодня, 16 ноября, на пленарном заседании сессии парламента, сообщает ТСН.
В частности, в документе уточняется, что премьеру автономии установлена надбавка за 1-й ранг госслужащего (после присвоения ранга в установленном порядке).
Кроме того, ему полагается надбавка за выслугу лет в размере 40% должностного оклада с учетом надбавки за ранг, надбавка за работу в условиях режимных ограничений в размере 15% должностного оклада.
Более того, Анатолию Могилеву предусмотрена ежемесячная премия в размере 60% должностного оклада, а также выплата один раз в год материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и помощь на оздоровление в размере не выше среднемесячной заработной платы.
Данное решение поддержали все 77 парламентариев, участвовавших в голосовании.
Напомним, 7 ноября президент Украины Виктор Янукович назначил Анатолия Могилева на должность председателя Совета министров АР Крым.
Верховная Рада Крыма на внеочередном заседании 8 ноября назначил Могилева председателем Совета министров Крыма. За это решение проголосовали 76 депутатов из 80, участвовавших в голосовании (всего в Раде 100 парламентариев).