Могилеву вдвое увеличили зарплату

Крымский парламент установил надбавки к должностному окладу председателя Совета министров Крыма Анатолия Могилева.

Соответствующее решение депутаты приняли сегодня, 16 ноября, на пленарном заседании сессии парламента, сообщает ТСН.

В частности, в документе уточняется, что премьеру автономии установлена ​​надбавка за 1-й ранг госслужащего (после присвоения ранга в установленном порядке).

Кроме того, ему полагается надбавка за выслугу лет в размере 40% должностного оклада с учетом надбавки за ранг, надбавка за работу в условиях режимных ограничений в размере 15% должностного оклада.

Более того, Анатолию Могилеву предусмотрена ежемесячная премия в размере 60% должностного оклада, а также выплата один раз в год материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и помощь на оздоровление в размере не выше среднемесячной заработной платы.

Данное решение поддержали все 77 парламентариев, участвовавших в голосовании.

Напомним, 7 ноября президент Украины Виктор Янукович назначил Анатолия Могилева на должность председателя Совета министров АР Крым.

Верховная Рада Крыма на внеочередном заседании 8 ноября назначил Могилева председателем Совета министров Крыма. За это решение проголосовали 76 депутатов из 80, участвовавших в голосовании (всего в Раде 100 парламентариев).