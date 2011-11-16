Прокурор считает, что Слободяник дал полезную информацию по делу Луценко

Представитель стороны обвинения по делу Юрия Луценко прокурор Виктор Клименко заявляет, что показания сегодняшнего свидетеля Василия Слободяника обязательно будут использованы во время судебных дебатов.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Клименко, в частности отметил, что в установлении истины важен каждый свидетель. И первый заместитель начальника ГУБОП – начальника Службы внутренней безопасности МВД Украины Василий Слободяник, по мнению прокурора, предоставил очень полезную информацию об обстоятельствах трудоустройства подсудимого Приступлюка и его самого в органах внутренних дел Украины, а также относительно порядка и характера прохождения ими службы.