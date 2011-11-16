У Кличко говорят, что Киеву срочно нужны выборы мэра и горсовета

Власть делает все возможно, чтобы превратить Киев в территорию, где комфортно проживать только представителям правящей политической элиты – потому что законы Украины, очевидно, окончательно перестают действовать в городе.

Так заместитель председателя фракции «УДАР Виталия Кличко» в Киевсовете Наталия НОВАК прокомментировала очередной отказ парламента назначить досрочные выборы мэра и Киевсовета. Напомним, что за это решение сегодня отдали свои голоса лишь 92 народных депутата Украины из 400, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», по словам Н.НОВАК, «сегодняшнее голосование в парламенте было очень показательным. Депутаты отказались не только назначать перевыборы, но даже не захотели включить в повестку дня законопроекты о запрещении перекрывать дороги во время проезда кортежей и запрещении устанавливать заборы возле зданий органов власти. Это значит, что они рассматривают Киев (а именно столица больше всего стоит в пробках, пока едут высокопоставленные должностные лица) как территорию, где не действуют ни Конституция, ни законы Украины».

Она отметила, что в Киеве срочно нужно проводить выборы мэра и Киевсовета: «Городского председателя фактически нет в городе – он не ведет заседания горсовета, не принимает граждан, не отчитывается перед киевлянами. А большинство депутатов Киевсовета давно превратились в тушки, которые за 2 года сменили по несколько фракций и превзошли Верховную Раду по количеству перебежчиков. Чиновники же заботятся не интересами общества, а занимаются исключительно пиар-кампанией под будущие выборы. Невзирая на многочисленные факты нарушений действующего законодательства, подтвержденные решениями судов и заключениями нескольких следственных комиссий Верховной Рады, ни одно из высокопоставленных должностных лиц не было привлечено к ответственности».

Н.НОВАК отмечает и правовую коллизию, которая складывается вокруг выборов в столице. Ведь по закону, все следующие очередные выборы в органы местного самоуправления должны происходить в один день – в последнее воскресенье октября пятого года полномочий, то есть в 2014 году. Нынешние же полномочия мэра заканчиваются в 2012 году, а депутатов – в 2013 р.: «И если мы не переизберем городского председателя и Киевсовет сейчас, то по закону они проработают лишь до 2014 года! Какие обстоятельные реформы можно провести за такое короткое время? Потому перевыборы нужны как можно быстрее, чтобы новые люди, которые придут к власти, имели возможность реализовать свои обещания перед киевлянами».

Политик отметила, что партия «УДАР» уже обратилась с официальным письмом к Конгрессу местных и региональных властей Европы, в котором изложила свое виденье ситуации, сложившейся в столице, и призвала эту международную структуру дать свою оценку процессам, которые происходят в Киеве. «Украина еще в 1997 роке ратифицировала Европейскую хартию местного самоуправления, которая определяет, что органы местного самоуправления являются одним из главных фундаментов любого демократического режима. И власть обязана придерживаться этого принципа», – считает Н.НОВАК.