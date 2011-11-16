Еще один свидетель стал на сторону Луценко

Еще один свидетель обвинения по делу экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО - бывший начальник управления Департамента оперативной службы, экс-начальник службы внутренней безопасности МВД Украины Василий СЛОБОДЯНИК - заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО не давал ему каких-либо незаконных указаний, в частности, касающихся приема на работу водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.СЛОБОДЯНИК сказал сегодня на заседании Печерского районного суда Киева.

В частности, В.СЛОБОДЯНИК сообщил, что ему не известны обстоятельства, при которых Л.ПРИСТУПЛЮК был принят на службу в МВД. По славам свидетеля, он знает о том, что Л.ПРИСТУПЛЮК был зачислен в Департамент оперативно-розыскной деятельности с одновременным исполнением функций водителя главы МВД.

Прокуроры задавала много вопросов относительно назначения самого В.СЛОБОДЯНИКА, а также его обязанностей, что вызвало негативную реакцию подсудимого. "Почему мы тут изучаем биографию СЛОБОДЯНИКА, какое это имеет отношение к обвинению ПРИСТУПЛЮКА и ЛУЦЕНКО?.. Вы тянете время и занимаетесь ерундой", - сказал бывший министр.

По его мнению, такими вопросами представители прокуратуры "имитируют допрос свидетеля".

Отвечая на вопросы адвокатов экс-министра, свидетель сообщил, что не считает нарушением законодательства выполнение офицером департамента оперативно-розыскной службы обязанностей водителя. В.СЛОБОДЯНИК подчеркнул, что эта практика была введена еще до Ю.ЛУЦЕНКО.

Он также заявил, что не считает себя свидетелем обвинения. "Я вообще не считаю, что я являюсь свидетелем обвинения. Я вообще не понимаю, почему меня вызвали. По моему мнению, эти лица (Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ПРИСТУПЛЮК) преступлений не совершали", - сказал В.СЛОБОДЯНИК.

Он подчеркнул, что никаких незаконных указаний экс-глава МВД ему не давал.

Отвечая на вопросы Ю.ЛУЦЕНКО, свидетель сообщил, что только сотрудники Департамента оперативно-розыскной службы МВД имеют право заходить на территорию этого департамента, Ю.ЛУЦЕНКО, который не водит автомобиль, мог приезжать на эту территорию только с водителем, который имеет туда доступ.

Комментируя журналистам сегодняшнее судебное заседание, представитель гособвинения Виктор КЛИМЕНКО отметил, что В.СЛОБОДЯНИК сообщил "ценную информацию" о принятии Л.ПРИСТУПЛЮКА на работу в МВД.

В свою очередь, адвокат экс-министра Игорь ФОМИН выразил убеждение, что В.СЛОБОДЯНИК по сути не является свидетелем. "Фактически, этого свидетеля государственное обвинение спрашивало относительно его личных обязанностей. У нас в этом уголовном деле путается понимание свидетеля и специалиста в какой-то отрасли или же подозреваемого лица", - сказал адвокат.

По его словам, В.СЛОБОДЯНИК объяснил несколько существенных обстоятельств, касающихся того, что Ю.ЛУЦЕНКО не давал незаконных указаний относительно принятия на работу как его самого, так и водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА.

"Этот свидетель обвинения также не является свидетелем обвинения как таковым", - резюмировал И.ФОМИН.

В судебном заседании объявлен перерыв до 8.10 18 ноября.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

Генпрокуратура, в частности, обвиняет Ю.ЛУЦЕНКО в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

До сих пор большинство свидетелей по делу по этому эпизоду заявляли, что нарушений при трудоустройстве Л.ПРИСТУПЛЮКА в МВД не было.

Кроме того, ряд свидетелей заявляли, что не могут дать показаний по существу обвинения.