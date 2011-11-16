Литвин отчитал людей Азарова

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН раскритиковал Кабинет министров за несерьезный подход к документам, которые направляются в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Новоград-Волынском Житомирской области.

По словам спикера, «еще не успеет законопроект дойти до Верховной Рады, а уже говорят, что он включен в повестку дня».

"Иногда мы становимся очевидцами и участниками процесса, когда документа в Верховной Раде нет, а он развесисто комментируется, пропагандируется и оценивается, якобы он находится на рассмотрении в Верховной Раде", - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он привел в качестве примера ситуацию с соглашением о зоне свободной торговли с СНГ. "На данный момент этого документа в Верховной Раде нет, а разговоры мы слышим больше недели", - сказал спикер.

При этом он критически высказался относительно качества документов, поступающих из Кабмина в парламент.

"Второе обстоятельство, о котором я должен сказать и которое я уже не могу замалчивать, - это качество документов, которые подаются в Верховную Раду Украины. Они нуждаются в значительном улучшении. И на детали, и на содержательную часть Кабмина следует обратить надлежащее внимание", - подчеркнул В.ЛИТВИН.

По его мнению, в Кабмине нужно создать специальный подраздел, который бы анализировал документы, которые поступают от министерств и ведомств, «транзитом проходят через Кабмин и направляются в Верховную Раду».

"Парламент делает все для того, чтобы поддержать Кабмин, но в дальнейшем такой несерьезный подход является неприемлемым в этом отношении в вопросах законотворчества", - сказал В.ЛИТВИН.