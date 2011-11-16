В Киеве стрит-арт конкурс граффити «Фонтан Кольорiв»

19-20 ноября в Киеве, на месте будущего жилого комплекса «Бульвар Фонтанов», состоится стрит-арт конкурс граффити «Фонтан Кольорiв» - открытый фестиваль современного городского искусства, где каждый желающий сможет понаблюдать за тем, как рождаются уличные картины.

Среди участников «Фонтана Кольорiв» как начинающие художники и граффити-команды, так и уже известные мастера этой, теперь уже неотъемлемой, субкультурной части жизни любого современного метрополиса.

Конкурс проводится по инициативе компании UDP (заказчик строительства) и CityOneDevelopment (девелопер проекта), которые таким образом подчёркивают значимость актуальных мировых культурных тенденций в жизни современного Киева и предоставляют молодым художникам возможность для цивилизованного самовыражения.

Жилой комплекс «Бульвар Фонтанов», где планируется построить уникальные для столицы фонтаны - каскадные, динамические, статические, свето-динамические, скульптурные, плавающие, с подсветкой - это и возрождение исторического прошлого Киева, и осовременивание Киева в передовых тенденциях современной городской архитектуры.

Подробнее о конкурсе - Vkontakte.ru/fontan.kolyoriv, Facebook.com/groups/fontan.kolyoriv

Адрес: Киев, бульвар Патриса Лумумбы, 6/1 (угол бул. П.Лумумбы с ул. Сапёрное поле).

Время проведения: с 9.00 субботы, 19 ноября, - до 14.00 воскресения, 20 ноября.

В 11.00 в воскресенье, 20 ноября, состоится мастер-класс граффити для журналистов.

Детали по телефону: (044) 229-80-99.