Украина и Россия договорились о цене на газ

Украина и Россия договорились о новой цене на газ, и подписание соответствующих документов о фиксации этой цены ожидается в ближайшие дни.

Об этом журналистам сообщил источник в правительстве.

«Есть договоренность о новой цене. В ближайшие дни ожидается подписание соответствующих документов», - сказал источник.

При этом собеседник отметил, что до подписания планируется решить ряд технических вопросов в контексте проведения переговоров.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина и Россия перешли к техническому оформлению газовых договоренностей.

9 ноября в Киеве в рамках переговоров с Украиной по вопросам сотрудничества в газовой сфере состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

По результатам встречи «Газпромом» было отмечено, что переговорный процесс ведется интенсивно и к настоящему моменту рассмотрен большой перечень сложных вопросов.