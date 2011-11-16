СМИ: вкладчики МММ-2011 бьют тревогу, что их снова «кинули»

Новая финансовая пирамида МММ Сергея Мавроди, похоже, идет ко дну, пишет газета "Сегодня".Украинские и российские вкладчики бьют тревогу, что их снова кинули. Интернет пестрит сообщениями, где вкладчики жалуются, что им перестали выплачивать деньги с вложений.

«В начале лета я вложил 1000 долларов. В августе решил забрать набежавшие проценты - 300 долларов, хотя обещали больше. Но решил, что я просто новенький, - цитирует газета одного из пострадавших. - Вложил снова 1300 долларов. Но теперь не могу никак добиться, чтобы мне вернули мой вклад с наваром. Сотник обещал все выплатить через несколько дней. Но они уже растянулись на месяц. Трубку никто не берет, мои сообщения просто игнорируют».

Напомним, суть вклада в МММ-2011 в том, что каждый участник приобретает в пирамиде виртуальные МММ-доллары (маврики). Их стоимость постоянно растет, а разница в цене и есть доход, который можно забрать в любое время. Все вкладчики делятся по иерархии: на рядовых участников, десятников, сотников, тысячников и темников.

На официальном сайте сообщается, что количество вкладчиков уже перевалило за пять миллионов, и среди них сотни тысяч украинцев. Обманутые вкладчики пишут лично Мавроди, а он якобы кроет их матом.

«Нет никаких трудностей, - рассказал «Сегодня» Мавроди. - В ход уже прямые провокации и клевета пошли. Раньше такого не было. Похоже, кто-то забеспокоился уже всерьез. Динамика роста все круче. Она настолько высока, что мы не успеваем персонал набирать. Украинцы очень активны, и мы скоро расширим рекламную кампанию в Украине». Брань наш собеседник опровергает. «Меня тут цитируют, что я «всех россиян» матом крою. Откуда они это вообще взяли?» - возмущается основатель МММ.