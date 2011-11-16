СМИ: Янукович заявлениями о Тимошенко хочет выиграть время

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ никогда не хотел освобождения экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, а своими заявлениями о необходимости декриминализации статьи, по которой она была осуждена, хочет лишь выиграть время для завершения переговоров о Соглашении про ассоциацию с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает веб-портал польского телеканала новостей TVN24, который определил «темой дня» отказ Верховной Рады поддержать поправку к президентскому законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)» об исключении из Уголовного кодекса статьи 365 (превышение власти или служебных полномочий), по которой Ю.ТИМОШЕНКО осуждена к семи годам лишения свободы.

Журналисты телеканала отмечают, что Партия регионов отказалась поддержать декриминализацию, которую В.ЯНУКОВИЧ неоднократно обещал европейским политикам провести через парламент.

"Теперь нужно ожидать, что ЯНУКОВИЧ будет подчеркивать, что это суверенное решение парламента и депутатов его партии. Что он не может нажимать", - отмечает TVN24.

"В то же время никакой не секрет, что независимость прокуратуры, судов и, конечно, депутатов от Партии регионов существует лишь на бумаге", - считают польские журналисты.

Телеканал напоминает, что В.ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду законопроект о декриминализации практически сразу после того, как в начале октября Ю.ТИМОШЕНКО была осуждена к лишению свободы. "Тогда, однако, началась странная игра. С одной стороны, ЯНУКОВИЧ заверял, что закон будет изменен, а с другой, его партия саботировала законотворческую работу", - отмечают журналисты.

TVN24, которая ссылается на материалы польского информационного агентства РАР, объясняет такое поведение В.ЯНУКОВИЧА его желанием завершить переговоры с Евросоюзом.