Эксперт говорит, что избиратели ждут мессию

Общественный запрос на политика новой формации, представителя идеологической альтернативы в Украине не реализован, но Наталия КОРОЛЕВСКАЯ и Виталий КЛИЧКО «вполне могут перейти в разряд харизматических лидеров масс». Такое мнение высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМС, комментируя последние данные соцопросов, А.ГОЛОБУЦКИЙ сказал, что, судя по данным соцопросов, ни Олег ТЯГНИБОК, ни Арсений ЯЦЕНЮК, ни Виталий КЛИЧКО не стали «альтернативной надеждой», Украина находится в ожидании «прихода» «своего рода мессии».

По словам А.ГОЛОБУЦКОГО, «украинский избиратель традиционно хочет верить в приход своего рода мессии. Социологическая динамика – уже устоявшееся. Падает рейтинг власти, очень слабо колеблется рейтинг оппозиции. И одновременно стабильно растет количество тех избирателей, которые не верят никому или не придут на выборы. Движение «противсіхів» вышло за рамки технологий. Это значит, что среди нынешних топ-10 украинских политиков нет идеологической альтернативы. Конечно, роль политика новой формации уже не будет включать в себя «мессианские» характеристики, в силу электорального масштаба. Однако можно смело говорить, что потенциальная ниша такой «альтернативы» составляет до 25%».

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, многие из перечисленных и не неназванных украинских политиков очень близко подошли к такому образу, однако не смогли перейти ту существенную грань, которая разделяет технологии и харизму. «Нет слов – и А.ЯЦЕНЮК, и В.КЛИЧКО, и та же Н.КОРОЛЕВСКАЯ очень успешно отрабатывают на технологическом уровне образ «третьей силы». Однако пока в массовом сознании эти политики не ассоциируются как вожди политической альтернативы. И если в случае с А.ЯЦЕНЮКОМ уже можно говорить о тенденции «нереализации» общественных чаяний, то и Н.КОРОЛЕВСКАЯ и В.КЛИЧКО еще вполне могут качественно отработав направление, перейти в разряд харизматических лидеров масс», - считает заместитель директора АМС.