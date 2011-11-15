Как ВР голосовала за декриминализацию (по фракциям и фамилиям)

Результаты поименного голосования Верховной Рады Украины о поддержке поправки №95 народного депутата Украины Виктора ШВЕЦА к проекту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности) (№9221) – об исключении статьи 365 из Уголовного кодекса Украины, по которой осуждена бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как отмечается в стенограмме заседания, В.ШВЕЦ сообщил, что «в законопроекте, который предложил Президент Украины, 16 статей, которые декриминализируются. И именно в этой правке предусмотрены те статьи Уголовного кодекса из раздела "Хозяйственные преступления", которые Президент предлагает изъять из Уголовного кодекса. Я внес предложение, чтобы вместе с этими 16 статьями была изъята и статья 365 (Уголовного кодекса Украины – УНИАН). Я предлагаю ее гуманизировать путем внесения новой редакции статьи 365 со значком 3.».

Как отмечал В.ШВЕЦ, «моя правка не связана с тем, что от уголовной ответственности будут освобождены государственные служащие. Напротив, моя правка предусматривает то, что к уголовной ответственности обязательно будут привлекаться государственные служащие и вообще служебные лица в случае превышения служебных полномочий, но только в том случае, если они осуществят какие-то коррупционные действия. И в этой связи я и прошу, чтобы данная правка была поддержана, комитет поддержал эту правку. И я прошу, уважаемые народные депутаты, поддержать решение комитета и включить в перечень статей, которые изымаются из Уголовного кодекса, и статью 365 Уголовного кодекса Украины».

Согласно с стенограмме сегодняшнего утреннего заседания ВР, "за" предлагаемую В.ШВЕЦОМ поправку 95 проголосовали 157 депутатов, против - 0, воздержались - 0, не голосовали - 279.

Фракция Партии регионов: за - 0, против - 0, воздержались - 0, не голосовали – 192, отсутствующий - 1.

Фракция “Блок Юлии Тимошенко - "Батьківщина": за – 102, против - 0, воздержались - 0, не голосовали – 0, отсутствующий - 1.

Фракция «Наша Украина – Народная самооборона»: за – 49, против – 0, воздержались – 0, не голосовали - 10 (Лилия ГРИГОРОВИЧ, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, Игорь КРИЛЬ, Игорь ПАЛИЦА, Василий ПЕТЕВКА, Владимир ПОЛЯЧЕНКО, Виктор ТОПОЛОВ, Станислав АРЖЕВИТИН, Николай КУЛЬЧИНСКИЙ, Леся ОРОБЕЦ), отсутствующих - 7.

Фракция Коммунистической партии Украины: не голосовали все 25 членов фракции.

Фракция Народной партии: не голосовали все 20 членов фракции.

Группа "Реформы ради будущего": за - 3 (Геннадий ЗАДИРКО, Владимир КАПЛИЕНКО, Павел МОВЧАН), против – 0, воздержались – 0, не голосовали - 17 (Александр БОБЫЛЕВ, Александр БУДЖЕРАК, Петр ГАСЮК, Валерий ГАЦКО, Олег ГЕЙМАН, Иван ДЕНЬКОВИЧ, Валерий КАМЧАТНЫЙ, Евгений КОНСТАНТИНОВ, Юрий КРУК, Виталий КУРИЛО, Иван ПЛЮЩ, Арнольд РАДОВЕЦ, Игорь РЫБАКОВ, Иван СИДЕЛЬНИК, Раиса СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО, Николай ТРАЙДУК, Тарас ЧОРНОВИЛ), отсутствующих – 0.

Внефракционные: за - 3 (Руслан БОГДАН, Николай ТОМЕНКО, Святослав ОЛИЙНЫК), против - 0 воздержались – 0, не голосовали – 15 (Александр БУРЯК, Игорь ВОРОТНЮК, Богдан ГУБСКИЙ, Руслан ЗОЗУЛЯ, Иван КУРОВСКИЙ, Анжелика ЛАБУНСКАЯ, Владимир ЛИТВИН, Олег МАЛИЧ, Адам МАРТЫНЮК, Сергей ОСЫКА, Владимир ПИЛИПЕНКО, Валерий ПИСАРЕНКО, Анатолий СЕМИНОГА, Олег ЧЕРПИЦКИЙ, Валерий ШАМАНОВ), отсутствующих – 5.