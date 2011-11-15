Азарову «душу греет», что ради него не перекрывают движение

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не видит ничего страшного в том, что для проезда его кортежа перестали перекрывать автомобильное движение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

По словам премьера, его проезд к пункту назначения стал занимать больше времени. «Если бы перекрывали, доехал бы за 5 минут, а так ехал 10. Ничего страшного», - сказал Н.АЗАРОВ, рассказывая о своей сегодняшней поездке на строительство Центра по пересадке костного мозга и детской онкогематологии больницы «Охматдет».

При этом премьер отметил, что лично убедился в наличии автомобильных пробок в Киеве. «Сейчас ничего не перекрывали, вы это видели прекрасно. Вас это устраивает и радует, да? Душу греет? Мне тоже. Вот я еду и чувствую, где пробки, что надо сделать (чтобы их не было – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, быстро проблему пробок решить не удастся, поскольку недостаточно средств на строительство транспортных развязок.

«В этом году мы не сделаем, к большому сожалению, - денег не хватит на все. Мы постепенно будем пробки устранять – строить развязки», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что в Киеве необходимо построить приблизительно 100 дорожных развязок стоимостью почти по 100 млн. грн. каждая.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявил о существовании поручения министру внутренних дел не перекрывать дороги и не регулировать движение, когда проезжают кортежи председателя Верховной Рады и премьер-министра. При этом он не уточнил, кем именно такое поручение дано.