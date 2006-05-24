Черновецкий передаст Грузии 100 тыс. долларов из своих сбережений

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ намерен передать народу Грузии 100 тыс. долларов благотворительной помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, об этом он заявил сегодня в Киеве во время встречи с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ.

Мэр Киева отметил, что это его давняя мечта и сделает он свое "скромное пожертвование” из собственных сбережений.

“Формализация передачи этих денег состоится в ближайшее время", - сообщил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, добавив, что он заработал их честно. “Я знаю, что нынешняя власть Грузии не коррумпированная и обязательно потратит их на самое полезное для общества”, - отметил мэр Киева.