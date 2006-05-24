Черновецкий передаст Грузии 100 тыс. долларов из своих сбережений
18:07, 24 мая 2006Политика
628
Об этом он сообщил Михаилу Саакашвили
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ намерен передать народу Грузии 100 тыс. долларов благотворительной помощи.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, об этом он заявил сегодня в Киеве во время встречи с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ.
Мэр Киева отметил, что это его давняя мечта и сделает он свое "скромное пожертвование” из собственных сбережений.
“Формализация передачи этих денег состоится в ближайшее время", - сообщил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, добавив, что он заработал их честно. “Я знаю, что нынешняя власть Грузии не коррумпированная и обязательно потратит их на самое полезное для общества”, - отметил мэр Киева.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter