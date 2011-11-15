Украина за средства бюджета строит самую дорогую вертолетную площадку?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что в Украине строят самую дорогую в мире вертолетную площадку на бюджетные средства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе заместителя председателя ВР.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что вертолетная площадка с пассажирским терминалом пропускной способностью 50 пассажиров в час будет построена в селе Пекари Каневского района Черкасской области. В его состав входят посадочная площадка, одноэтажный пассажирский терминал, который состоит из зала ожидания, конференц-зала и комнаты отдыха, контрольно-пропускного пункта, мест для остановки автотранспорта и др. Сама площадка рассчитана на 10 вертолетов и была построена почти за 100 миллионов гривен бюджетных средств. Что касается ее цели, то, по словам черкасских властей, она построена для богатой украинской диаспоры. Как говорил черкасский губернатор Сергей ТУЛУБ, «в настоящее время во многих странах мира действуют мощные украинские диаспоры. И это не самые бедные люди, вы знаете. Они прилетят в Борисполь, и там будет построен вертолетный терминал, затем вертолет заберет туристов и прилетит в Канев, к могиле Шевченко…».

Н.ТОМЕНКО раскритиковал этот проект, называя его проектом VIP-туризма за бюджетные средства. Более «уникального объекта в мире нет, поскольку он построен в принципе для несуществующих потребностей», – считает он.

Политик напомнил, что 19 октября он с группой народных депутатов обратился с депутатским запросом к вице-премьер-министру Украины Борису КОЛЕСНИКОВУ и председателю Черкасской областной государственной администрации Сергею ТУЛУБУ относительно эффективности использования для туристических целей вертолетной площадки, построенной по Государственной целевой программе подготовки к финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в селе Пекари Каневского района Черкасской области. В запросе подчеркивалось, что по сообщениям СМИ официальное открытие вертолетной площадки с пассажирским терминалом и подъездной дорогой состоялось 19 сентября и в связи с этим задавались следующие вопросы:

- сколько туристов было принято и отправлено с вертолетной площадки после ее открытия;

- сколько средств было получено за обслуживание этих туристов;

- сколько средств было потрачено за это время на обслуживание площадки и пассажирского терминала.

Вместе с тем в ответах на запрос, предоставленных первым заместителем председателя Черкасской областной государственной администрации Сергеем РЯБЦЕВЫМ и председателем Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов Владимиром КОВАЛЕВСКИМ не содержится никакой конкретной информации ни по одному из вышеупомянутых вопросов.

Так, руководство облгосадминистрации сообщает, что вопрос передачи вертолетной площадки в областную коммунальную собственность в данное время «изучается». А председатель Нацагентства информирует, что по окончании строительства на объекте выполняются работы по техническому оснащению необходимым оборудованием: радиолокационным (всенаправленный радиомаяк NDB типа 125 производства канадской компании Nautel и цифровой пеленгатор DDFO4E немецкой компании Rohde&Schwarz); связи (четыре радиостанции производства японской компании ICOM) и документирование голосовой информации (два комплекта «SRS Voice Recorder» производства украинской компании «Специальные регистрирующие системы»). Полная готовность оборудования к работе ожидается в конце декабря 2011 года и именно тогда объект будет полностью готов к принятию туристов и обеспечению их быстрого доступа в Шевченковский национальный заповедник.

То есть, отмечает пресс-служба Н.ТОМЕНКО, по ответам официальных инстанций можно сделать вывод, что официально открытый 19 сентября объект фактически до сих пор не действует и первые потенциальные туристы могут появиться там не раньше следующего года. В то же время нет ответа на вопрос, сколько средств уже расходовано на обслуживание площадки и терминала, а также сколько дополнительных средств нужно для установления и наладки необходимого для нормальной работы объекта оборудования и откуда будут получаться эти средства.

Вице-спикер также отметил, что «данный объект вызывает большие сомнения относительно своей туристической целесообразности, но то, что это самая дорогая в мире вертолетная площадка, построенная на бюджетные средства – это уже свершившийся факт».