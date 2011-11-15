Кужель перед кризисом запасается тушенкой и другим советует

Координатор движения "Гражданское сопротивление", экс-глава Госкомпредпринимательства Александра Кужель готовится к кризису, покупая ежемесячно тушенку.

Об этом она рассказала в эфире "Эра-ФМ", сообщает Gazeta.ua.

"Никто за нас не подумает. Что я предлагаю друзьям и сама лично делаю? Я стараюсь, например, хотя бы 5-6 баночек взять тушенки каждый месяц, или говядины, или свинины. Я помню, что произошло рядом в Беларуси несколько месяцев назад. И у них лучше было с сельским хозяйством, чем у нас", - сказала Кужель.

Она советует запасаться тем, что имеет длительный срок хранения.

"Никогда не берите много - все погибнет и выбросите: и гречку, и муку. Помогите родителям положить картофель, морковь, капусту и было бы сало. Если есть деньги, то их надо тратить сейчас, особенно гривню", - подчеркнула она.

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По ее словам, Украине не удастся избежать кризиса.

"Кризис есть во всем мире, и мы не можем его не почувствовать. Иностранные банки оттянут отсюда свой капитал. А наши банки, даже если есть деньги, не будут рисковать, выдавая доступные кредиты. Национальный банк держит гривню, и мы с вами, прошедшие конец 2008 года - 2009 год, не верим ему", - отметила Кужель.