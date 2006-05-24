Озеро на Днепропетровщине, в котором завелась пиранья, локализировали

Нижнеднепровское государственное бассейновое управление водных ресурсов Днепропетровской области приняло меры по локализации озера Касянка, где на прошлой неделе выявлена рыба-хищник пиранья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

По информации пресс-службы, сегодня и.о. председателя ОГА Владимир АЛЕХИН провел совещание с руководителями экологических служб, на котором также было принято решение об уничтожении имеющейся в озере Касянка пираньи и проведение профилактических мероприятий на водоемах Днепропетровской области, в зоомагазинах и на зоорынках. На совещании было обнародовано заключение специалистов: экзотичную рыбу пиранью в озеро Касянка, расположенное в предместье Днепропетровска, запустили из частного аквариума. Работники милиции области начали поиски лица, которое это совершило.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области в озере Касянка рыбаки за три дня отловили четыре пираньи. Люди заметили, что вечером ондатра мигрирует из водоема. Впоследствии неизвестная рыба успела напасть на двух рыбаков. Это произошло, когда они проверяли свои сети.

Озеро Касянка через другие озера сообщается с Днепром.